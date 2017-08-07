Дискомфорт и боль при мочеиспускании у мужчин – достаточно распространенный симптом, который может быть вызван разнообразными причинами: от инфекций в органах мочеполовой системы до наличия опухолевых новообразований. Боль может возникать перед опорожнением мочевого пузыря, во время этого процесса или в конце. Если игнорировать это проявление, то имеющееся заболевание, провоцирующее его, будет беспрепятственно развиваться и в итоге может перейти в стадию хронического течения. При болях, сопровождающих процесс мочеиспускания, следует немедленно обращаться к врачу и проходить необходимые обследования для установления причины подобного отклонения. В данном случае справиться с проблемой помогут такие специалисты, как уролог, венеролог и андролог.

Суть проблемы и причины ее возникновения

Болезненное мочеиспускание у мужчин – отклонение, свидетельствующее о нарушениях функционирования органов мочеполовой системы. В зависимости от того, в какой момент процесса выведения мочи появляются неприятные ощущения, можно делать выводы о том, что именно вызвало такое нарушение.

Если боль появляется непосредственно перед началом процесса мочеиспускания, то вероятной причиной этого может стать опухоль или воспалительный процесс в области мочевого пузыря. Кроме того, неприятные ощущения возникают при наличии конкрементов или песка в органах мочевыделительной системы; Боль в мочеиспускательном канале появляется в начале процесса выделения урины в тех случаях, когда уретра подвергается воспалительным поражениям, в том числе вызванным инфекциями, которые провоцируют венерические заболевания. В таких случаях боль сопровождается зудом. Если у мужчины имеется такое заболевание, как простатит бактериального происхождения, неприятные ощущения возникают по ходу мочеиспускательного канала и исчезают после завершения процесса мочеиспускания. Несмотря на облегчение, ощущения полного опустошения мочевого пузыря нет; Боль в конце мочеиспускания у мужчин возникает при цистите, а также в случае поражения слизистой оболочки уретры.

О каких заболеваниях может сигнализировать симптом рассказывает врач-иммунолог Георгий Александрович Ермаков:

К другим вероятным причинам, которые способствуют появлению резкой боли при опорожнении мочевого пузыря, относятся:

Поражение крайней плоти полового члена (фимоз, парафимоз);

Гонорея – венерическое заболевание. Неприятные ощущения сопровождаются появлением выделений из уретры в виде гноя или слизи, частыми позывами к мочеиспусканию, выраженными болями в нижней части живота;

Трихомониаз – венерическое заболевание, при котором из мочеиспускательного канала выходят гнойные пенистые выделения с неприятным запахом;

Кандидоз, или молочница. В этом случае наблюдаются дискомфорт при мочеиспускании у мужчин, зуд и жжение, выделения белого цвета, появление налета на головке пениса;

Уреаплазмоз – инфекционное заболевание, которое также провоцирует боль в мочеиспускательном канале. Сопутствующие симптомы – появление мутных выделений из уретры, незначительное повышение температуры тела. При отсутствии лечения уреаплазмоз приводит к развитию простатита;

Переохлаждение организма;

Простатит. В этом случае при мочеиспускании болит низ живота, мужчину беспокоят частые позывы, в урине появляется кровь. При хроническом течении простатита неприятные явления часто возникают после секса;

Аденома простаты;

Травмы паховой области, последствия введения катетера.

Особенно опасными являются состояния, при которых боль после мочеиспускания или во время этого процесса сопровождается следующими симптомами:

Болевые ощущения в пояснице, области промежности, нижних отделах живота; Нетипичные выделения из полового члена; Повышение температуры тела;

Общая слабость; Снижение работоспособности; Сохранение тревожных признаков на протяжении 2 дней и более.

Диагностические мероприятия

Боль и жжение при мочеиспускании – опасные симптомы, которые нельзя игнорировать. При их появлении необходимо сразу же обратиться к специалисту, который назначит ряд обследований для установления причины.

Мужчине назначают следующие диагностические мероприятия:

Анализ первой мочи, которую нужно собрать утром. Метод позволяет выявить инфекции мочеполовых путей, а также наличие эритроцитов. Последнее может указывать на мочекаменную болезнь: конкременты, проходящие по мочевыводящим путям, травмируют их стенки и способствуют появлению крови в урине;

Клинический и биохимический анализ крови. С помощью такой методики определяют воспалительные процессы, а также уровень показателей, указывающих на почечную недостаточность;

УЗИ мочевого пузыря, почек, предстательной железы;

Контрастная рентгенография органов мочевыделительной системы для определения локализации конкрементов;

Забор мазка из уретры. С помощью этого способа выявляют наличие возбудителей венерических заболеваний;

Ректальное пальцевое исследование. Пальпация простаты позволяет определить, насколько выражен воспалительный процесс.

После определения причины, которая вызвала боли и дискомфорт при мочеиспускании у мужчин, специалист назначает адекватную методику лечения.

Методы лечения

Чтобы подавить такие симптомы, как боль и кровь при мочеиспускании, лечат заболевание, спровоцировавшее их появление.

Таблица 1. Лечение болей и дискомфорта в мочеиспускательном канале, в зависимости от причины

Причина острой боли при опорожнении мочевого пузыря Способы лечения Инфекционные заболевания (в том числе венерические) Прием антибиотиков широкого спектра действия. Такие средства можно не только принимать внутрь, но и вводить в виде инъекций внутривенно Мочекаменная болезнь Прием препаратов для растворения камней. Если устранить конкременты с помощью консервативных методик не удается, применяют уретроскопию – процедуру дробления камней с помощью силы ударных волн Воспалительные процессы органов мочеполовой системы Применение противовоспалительных препаратов, прием обезболивающих средств для купирования болевого синдрома. Также могут применяться физиотерапевтические процедуры – магнитная и лазерная терапия, прием теплых лечебных ванн Опухолевые новообразования Хирургическое вмешательство Застой урины в мочеточниках Прием мочегонных средств

При лечении заболеваний, провоцирующих боль в головке при мочеиспускании, также применяют иммуномодулирующие средства, которые повышают сопротивляемость организма в борьбе с патогенными микроорганизмами.

Пытаться избавиться от неприятных симптомов в домашних условиях не рекомендуется, поскольку причиной болей в паху могут быть такие серьезные патологии, как развитие опухолевого процесса и образование конкрементов в почках, что опасно нарушением функционирования этого парного органа. Тем не менее существуют народные средства, которые позволяют избавиться от мучительных проявлений. Прибегать к их использованию на постоянной основе не рекомендуется: скорее, ими нужно пользоваться только в крайних случаях.

Одним из таких методов является прием отвара, приготовленного из ягод шиповника: с его помощью можно на некоторое время избавиться от чувства жжения.

Для облегчения болей, которые провоцирует цистит, рекомендуют делать компрессы на основе потертых на терке сырых картофеля и капусты. Массу кладут на марлевую салфетку и размещают на нижней части живота.

Народные средства для лечения цистита вы узнаете посмотрев видео:

Если мужчине больно ходить в туалет по-маленькому из-за повышения количества соляных кристаллов в мочевой кислоте, ему следует пересмотреть свой рацион. Прежде всего, необходимо исключить потребление соли, копченостей, алкоголя, насыщенных бульонов и, наоборот, кушать больше ягод, лука, петрушки.

Чтобы исключить вероятность появления режущей боли при опорожнении мочевого пузыря или после полового акта, следует избегать переохлаждения, соблюдать правила гигиены, следить за питанием и питьевым режимом. Также стоит отказаться от вредных привычек, вести здоровый образ жизни и посещать уролога в целях профилактики хотя бы раз в полгода.

Боль при опорожнении мочевого пузыря может быть вызвана различными причинами, определить которую может только специалист. Не стоит запускать этот процесс и терпеть неприятные ощущения: подобный симптом может свидетельствовать о начале развития опухолевого процесса.